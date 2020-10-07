نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية ca.gov.sa وطرق تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية للتعرف على نتائج الأهلية للدفعة 35 هو أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، فهناك الكثير يرغب في التعرف على استحقاق حساب المواطن، وقد وفرت بوابة حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية في البرنامج من خلال الإنترنت، بالإضافة إلى أنه قد تم تقديم حاسبة حساب المواطن من أجل التعرف على قيمة الدعم الذي سيصرف شهريًا، وليس هذا فحسب، بل إنه قد تم توفير إمكانية تحديث حساب المواطن برقم الهوية عبر الإنترنت للتسهيل على المواطنين الذين تغيرت بياناتهم الخاصة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أسماء المستفيدين من حساب المواطن تُطرح من خلال بوابة حساب المواطن الرسمية، ولكن لا بد من أن يقوم المواطن صاحب الطلب نفسه بالاستعلام برقم الهوية، وذلك عن طريقة الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة حساب المواطن الرسمية.

قم بتسجيل الدخول إما من خلال حسابك الخاص أو من خلال حسابك في أبشر.

قم بإدخال رقم التحقق، وبعدها قم بالنقر على تبويب دفعات.

ثم يليها الدخول إليها للتعرف على استحقاقك في حساب المواطن.

في حالة الرفض تستطيع تقديم طلب اعتراض من خلال نفس البوابة.

تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية

وحتى يتم صرف دفعات حساب المواطن شهريًا بدون عقبات أو مشكلات في إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية التي قد تم إدخالها عند التسجيل فينبغي أن تحرص على تحديث البيانات باستمرار، سواء بيانات السكن الخاصة بك، أو عدد أفراد الأسرة في حالة الزيادة، بالإضافة إلى ضرورة إدخال قيمة الراتب الجديد في حالة زيادته أو حتى نقصانه، وذلك حتى يتثنى للبرنامج صرف القيمة المستحقة شهريًا من برنامج دعم حساب المواطن.

رقم حساب المواطن للشكاوى

ومن أجل التعرف على طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية أو موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وإرسال الشكاوى والمقترحات فيمكن التواصل من خلال رقم حساب المواطن للشكاوى الذي قام البرنامج الرسمي بطرحه من أجل سرعة تواصل المواطنين، ويمكن الاتصال على رقم: 19921 من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.