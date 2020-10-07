نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية وشروط استحقاق دعم حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن هي الأداة التي قدمها برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي له على الإنترنت كي يتيح الفرصة للمستفيدين من التعرف على قيمة الدعم الشهري الذي سيحصلون عليه، وذلك بناءً على عدد أفراد الأسرة، وأيضًا قيمة الراتب، كما أن الموقع متاح من خلاله تحديث حساب المواطن برقم الهوية لإمكانية الصرف الشهرية بدون تأخير أو مشاكل، كما وُفر فرصة استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442.

حاسبة حساب المواطن

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن تسهل على المواطن السعودي المنطبقة عليه شروط الأهلية، والمستحق لصرف حساب المواطن، حيث أنها تطرح له قيمة الدعم الشهري الذي سيحصل عليه، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول إلى الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

ثم ستقوم بإدخال عدد أفراد الأسرة البالغين من العمر أكثر من 18 عام.

وأفراد الأسرة الذين يقل عمرهم عن 18 عام.

ثم عليك أن تقوم بإدخال إجمالي دخل الأسرة.

سيظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري في النهاية.

شروط حساب المواطن

وهناك شروط القبول أو الأهلية في حساب المواطن، في حال توافرها في المواطنين، فإنه سيتم قبولك ضمن البرنامج، وتتمثل تلك الشروط في:

أن يكون المواطن المتقدم لدعم حساب المواطن الشهري سعودي الجنسية، أو حامل بطاقة التنقل، أو زوج المواطن السعودية وزوجة المواطن السعودي الجنسية.

أن يقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة، ولا يكون منتسب إلى أحد دور الإيواء.

ألا يكون محكوم عليه أو سجين في أي قضية من القضايا.

أن تكون البيانات التي تم إدخالها أثناء التسجيل متطابقة مع الأوراق الرسمية.

أن يكون عمر المستفيد أقل من 35 عام، ويكون من ذوي الدخل المحدود.

يمكن للمطلقات والأرامل والأيتام التسجيل في حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن متى ينزل

وينزل حساب المواطن برنامج الدعم الشهري في يوم 10 من الشهر الميلادي، فعند الوصول إلى هذا اليوم يتم تلقائيًا إيداع المستحقات المالية للمستفيدين من حساب المواطن في الحسابات البنكية، ولكن يستثنى من ذلك أيام الأعياد الرسمية والعطلات، وأيام الجمعة والسبت، ففي حال توافقهم مع يوم 10، فإن الصرف يتم تقديمه أو تأجيله.