نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضوري أم عن بعد آلية الاختبارات النهائية والفصلية للجامعات في السعُودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن كيفية وآلية عمل الاختبارات النهائية وآلية الاختبارات الفصلية لجميع الطلبة في كافة الجامعات والكليات السعودية، حيث لم تكن حضورية جميعها ولم تكن أيضا عن بعد بالكامل، بحيث توزعت ما بين اختبارات فصلية ونهائية حضورية واختبارات فصلية ونهائية إلكترونية، وفي هذا الصدد قامت وزارة التعليم السعودية بنشر قوائم تحتوي على جميع الجامعات السعودية وآلية الاختبار الفصلي والنهائي في الجامعات السعودية ، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

صدور قرار من الجامعات حول آلية عمل الاختبارات الفصلية للسنة التعليمية الجديدة 1442

وقد شملت القائمة جامعة الملك خالد وجامعة حائل وجامعة نجران والطائف والإمام محمد بن سعود الإسلامية، وغيرها العشرات من الجامعات المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على الجامعات التي ستقيم اختبارات حضورية وعن بعد موضحين ذلك من خلال جداول وصور.

تعرف على الجامعات التي تقوم بعمل اختبارات فصلية ونهائية بشكل حضوري

نشرت كما ذكرنا وزارة التعليم السعودية بالقسم الجامعي أسماء الجامعات التي تقوم بعمل امتحانات واختبارات حضورية وكذلك عن بعد، وقد شملت القائمة حوالي ثلاثة عشر جامعة مذكورة على الشكل التالي:

جامعة الملك سعود جامعة تبوك جامعة الملك عبد العزيز جامعة الأمير سطام جامعة الإمام محمد بن سعود جامعة شقراء جمال جدة جامعة الملك فيصل جامعة الجوف جامعة القصيم جامعة المجمعة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة الأميرة نورة يذكر أن قائمة الجامعات هذه يشمل قرارها الاختبارات الحضورية النهائية والنصفية.

قرار جامعتي حائل والسعودية الإلكترونية حول عمل الاختبارات الفصلية والنهائية

لم تعلن الجامعة السعودية الإلكترونية عن آلية عمل الاختبارات النهائية واكتفت بالإعلان عن أن الاختبارات النصفية ستكون حضورية، أما جامعة حائل فسيكون عمل الاختبارات النهائية والفصلية بشكل حضوري، باستثناء مقررات الإعداد العام “متطلبات الجامعة”، حيث ستكون عن بعد عن طريق نظام بلاك بورد.

إليكم الجامعات التي لم تعلن عن آلية الاختبارات حتى لحظة تحرير الخبر