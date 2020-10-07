نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل للسعودي والمقيم لدى مصرف الإنماء في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل للسعودي والمقيم لدى مصرف الإنماء بالمملكة فيوفر مصرف الإنماء منتجات تمويلية متعددة وذلك لمساندة ومساعدة تطلعات العملاء وذلك عن طريق تمويل الأسهم لدى مصرف الإنماء وهو تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين والمقيمين داخل المملكة فهو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة حيث يقوم مصرف الإنماء بأمتلاك الأسهم ثم يبعها لك بربح معلوم وسوف نتعرف أيضاً في هذا المقال على مزايا التمويل وأهم الشروط
أهم مزايا التمويل لدى مصرف الإنماء
يتميز التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء بعدد من المميزات الهامة التي تعجلة تمويل مفضل لدى العملاء
- يتمويل التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء بالموافقة السريعة
- يتميز هذا التمويل أنه تمويل بدون كفيل أو ضامن
- يتميز هذا التمويل بحرية اختيار الأسهم المجازة من الهيئة الشرعية
- تصل قيمة التمويل إلى 2مليون ريال سعودي
- يتميز التمويل لدى مصرف الإنماء بفترات سداد ميسرة ومرنة تصل إلى 60 شهر
- هذا التمويل متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة
- يتميز هذا التمويل برسوم إدارية بسيطة تعادل 1% من قيمة التمويل بحد أقصى 5000 ريال
متطلبات الحصول على التمويل لدى مصرف الإنماء
- لابد من حصولك على الحد الشامل
- لابد من فتح حساب استثمارى لدى شركة الإنماء للاستثمار
- لابد من ملئ نموذج بيع الأسهم المحلية
إجراءات الحصول على الحد الشامل
- يتم فتح حساب لدى مصرف الإنماء
- احضار تعريف الراتب مصدق من جهة العمل
- تحويل الراتب لدى مصرف الإنماء
- لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى مصرف الإنماء
خطوات الحصول على التمويل
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الإنماء
- يتم اختيار طلب التمويل
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل
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