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عمر شويل - جدة الخطوط السعودية تزف بشري سارة بشأن تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلي كافة العملاء وذلك احتفالاً بمرور 75 عام على إنشائها، وذلك حسب ما أعلنته هيئة الطيران بالمملكة العربية السعودية علي صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم، والتي أوضحت فيها الآتي ( سافر إلي أي وجهة دولية مقابل 75% فقط من قيمة التذكرة).

الخطوط السعودية تزف بشري سارة بشأن تخفيض أسعار تذاكر الطيران

جاء قرار عودة رحلات الطيران بشكل كامل أمرا ملكيا اسعد الملايين من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والذي تم إصداره مؤخراً والذي يتم تفعيله من بداية عام 2021م، وشمل القرار ايضا السماح لبعض الفئات المستحقة للسفر دون الانتظار إلي يناير 2021م، والتي جاء منها الطلاب والطالبات الذين يدرسون خارج البلاد على نفقتهم الخاصة، والعاملين في الدبلوماسية والمريض الذي يستلزم علاجهم السفر خارج المملكة والعديد من الحالات المستثناة.

ووفقاً إلي عودة رحلات الطيران من جديد تعلن الخطوط السعودية تخفيض اسعار تذاكر الطيران إلي 75% من قيمة الحجز والذي يأتي مع مرور 75 عام على إنشاء الخطوط الجوية السعودية، فيما أكدت الخطوط السعودية أنها تسعي دائما على تقديم الخدمات والتسهيلات إلي كافة المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر داخل وخارج البلاد.

جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية

على جانب آخر أعلنت الخطوط الجوية السعودية جدول التشغيل التدريجي لرحلات الطيران الداخلي والتي جاء كالتالي: