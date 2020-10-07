نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي 1442 وأسباب توقفها ومعلومات مهمة عنها والرابط الاليكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب توقف منصة مدرستي ومعلومات هامة جداً، قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بالعمل على وجود منصة للتعليم عن بعد، وهذا للحفاظ على أبنائنا وصحتهم من فيروس كورونا، وهذا يكون من خلال رابط منصة مدرستي 1442 هجريًا.

ما هو سبب توقف منصة مدرستي؟

قامت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة بالإعلان عن توقف هذه المنصة في أوقات محددة من 24 إلى 25 سبتمبر الحالي وهذا يرجع إلى أنها تتوافق مع اليوم الوطني للسعودية؛ وهذا اليوم يتم الاحتفال على مستوى المملكة السعودية، ويتم إعطاء إجازة رسمية كاملة الأجر لكل العاملين بالدولة، وأيضًا الطلبة والطالبات، ويتم إعطاء إجازة في هذا اليوم.

الأسباب التي دعت إلى ذلك:

تحتاج المواقع الكبيرة التي عليها ضغط كبير من الطلبة إلى الصيانة الدورية.

يتم استخدام المنصة خلال الأسبوع الأول للتجربة وتهيئة الطلبة ومعرفة مواطن الضعف بها.

يعمل مسؤولي وزارة التعليم السعودي على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلبة.

تستمر أعمال الصيانة للموقع بحيث لا تؤثر على مسار الدراسة للطلبة.

يتم تحديد أوقات الصيانة حتى يتمكن الطلبة من مواصلة الدخول عليها في الأوقات غير الدراسية

ما هي منصة مدرستي

منصة مدرستي هي منصة تعليمية سيتم من خلالها تلقي الطلبة والطالبات التعليم من خلالها وهي التعليم عن بعد مجانًا؛ بوجود بعض القنوات الخاصة عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهى قنوات عين، ويتم العمل الدراسي لمدة سبع أسابيع بهذه الكيفية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

طرق التسجيل في منصة مدرستي

لابد أن يتبع الطلاب بعض الطرق الخاصة التسجيل في المنصة، أولًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني، بعد ذلك نضغط على كلمة تسجيل الدخول، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح، بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الدخول، بذلك قد تم الدخول إلى المنصة بشكل صحيح ويتم التفاعل بين الطلاب والمعلمين.

ويمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي و ذلك لطلب المساعدة في حل المشاكل المختلفة التقنية و غيرها التي واجهتهم عند عملية التسجيل في المنصة، وذلك لتيسير عملية التسجيل والدخول إلى منصة مدرستي لمتابعة الدروس المختلفة حسب الجدول الدراسي للطلاب، ورقم الدعم الفني لمنصة مدرستي هو : 320033988