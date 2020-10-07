أول مواطنة تحصل على جائزة من التحالف الدولي للمرأة وتتولى منصباً قيادياً بمجموعة الـ20

بلادي- الرياض :حصلت الدكتورة ريم الفريان كأول امرأة سعودية على الجائزة التقديرية من التحالف الدولي للمرأة، وتولت منصباً قيادياً في مجموعة العشرين، معربةً عن فخرها كونها سعودية.

وقالت الفريان الحاصلة على الدكتوراه في القيادة والتنظيم الإداري من جامعة كاليفورنيا خلال لقائها مع قناة “الإخبارية”، إنها فخورة كامرأة سعودية أعطيت الثقة والتمكين لتكون واحدةً من السيدات التي حصلت على مناصب قيادية في مجموعة العشرين.

وأوضحت الفريان التي تولت منصب المديرة التنفيذية لدعم مجموعات التواصل في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، أن مجموعات التواصل مستقلة وتصنع سياساتها بكل استقلالية وتقدمها لمجموعة العشرين للنظر في آرائهم ومقترحاتهم.