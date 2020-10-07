وفاة والدة الإعلامي علي العلياني بسبب “كورونا”

بلادي- الرياض : نعى الإعلامي علي العلياني، صباح اليوم (الأربعاء)، وفاة والدته، الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني، مؤكدًا أنها توفيت بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

ورثى العلياني والدته الراحلة، قائلًا: “علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي”.

وحول مراسم العزاء، قال إنه سيكتفي بتلقي العزاء عبر واتساب أو تويتر من أجل سلامة الجميع، موضحًا: “فقدت قلبي وروحي اليوم بسبب كورونا فلا داعي للحضور”.