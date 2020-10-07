شاهد.. شاب متهور يفقد السيطرة على مركبته بالباحة ويتسبب في 3 إصابات

بلادي- الرياض :تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصوراً لسائق فقد السيطرة على مركبته أثناء ممارسته التفحيط ليلاً في أحد شوارع منطقة الباحة؛ ما أدى لانحرافها واصطدامها بقوة بالرصيف. من جهته أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني، أن الحادث وقع مساء أمس (الثلاثاء)، مقابل ثانوية السروات، ونتج عنه 3 إصابات منها إصابة خطيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالمنطقة.

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