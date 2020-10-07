تطورات جديدة في واقعة تسمم عشرات الأشخاص في العقيق.. وأمير الباحة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق

بلادي- الرياض :وجَّه أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود، بتشكيل لجنة عاجلة للتقصي حول واقعة التسمم الغذائي، التي ارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 236 شخصًا في محافظة العقيق.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة قد كشفت عن استقبال المستشفى التابع لها لعشرات الأشخاص يعانون حالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبات غذائية من أحد المطاعم بمحافظة العقيق، منها حالات استدعت التنويم في المستشفى يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي بمديرية الشؤون الصحية بالباحة، ماجد شطي، وفقًا لصحيفة “المدينة”، أن الحالات المصابة بالتسمم ارتفعت إلى 236 حالة، فيما تم تنويم 25 حالة تحت الملاحظة الطبية، لافتا إلى أنه تم سحب عينات من المطعم المتورط في حالات التسمم، وإرسالها إلى المختبر.

ومن جهته، أكد محافظ العقيق، فيحان العتيبي، أن المطعم لا يزال مغلقاً لحين ظهور نتائج التحاليل، مؤكداً أن الحالات المصابة بالتسمم تلقت الخدمات العلاجية اللازمة.