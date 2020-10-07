الصداقة من أقدس العلاقات وأجملها. ومن المعروف أن الصداقة تكون بين اثنين أو أكثر . وهي رابطة يوجدها الشخص بمحض إرادته ولايجبره عليها شرع ولاعُرف ، لذلك هي علاقة مريحة ليس فيها التزام بتعاليم محددة أو قوانين صارمة. هذا شئ جيد لكن ماذا لو أضفنا إلى العلاقات الأخرى لمسة صداقة ؟

ماذا لو أضفنا إلى علاقتنا بابآئنا وأمهاتنا صداقة؟

ماذا لو أضفنا الى علاقاتنا بأزواجنا أوزوجاتنا صداقة؟

ماذا لو أضفنا إلى علاقاتنا بإخواننا وأخواتنا صداقة؟

زملاؤنا في العمل ….جيراننا….رؤساؤنا …. كل من تربطنا به علاقة بصورة أو بأخرى.

حتماً ستكون العلاقات أجمل وألطف.

لكن هل سمعتم بصداقة تتكون من شخص واحد ؟ قد يستغرب البعض ويرى أنّ هذا شئ مُحال ولكن أقول أجمل وأروع الصداقات ماكانت بين الإنسان وذاته . كن صديقاً لذاتك.عندما تفعل ذلك ستشعر بجمال الزمان والمكان حين تجلس بمفردك ولن تشعر بالوحِدة أبدا.

ليس هذا فحسب بل كن صديق الأشياء من حولك. كن صديقاً للبيئة من صنع الإله كانت أو من صنع البشر ، جمادات كانت أو كائنات حية .لأن كل مافي الكون ينادي ( كن صديقي)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كن صديقي …. د. عزة الرحيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.