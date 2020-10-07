تزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً لعهد الكويت

بلادي- الرياض :زكّى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا لعهد البلاد. وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، بأن “أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت”.

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