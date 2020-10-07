“الأرصاد”: درجة الحرارة ستكون ما بين 15 و19 بدءًا من الغد على هذه المناطق

بلادي- الرياض :توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على عدة مناطق، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن هذه المناطق هي تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، حيث ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بها ما بين 15 و19 درجة مئوية.

كما شملت توقعات الهيئة أن يمتد تأثير الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق القصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، على أن يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.