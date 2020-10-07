بلادي- الرياض :أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأربعاء)، موعد إيداع الدفعة الـ35 (دفعة شهر أكتوبر) لمستحقي الدعم. وأوضح البرنامج أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين بعد أربعة أيام. جدير بالذكر أن إجمالي ما دفعـه ‏البرنامـج للمستفيدين منذ إطلاقه وحتى الدفعة 34، بلغ 80.5 مليار ريال، ‏منها 555 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حساب المواطن” يعلن موعد إيداع دفعة شهر أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.