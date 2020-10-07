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عمر شويل - جدة التأمينات الإجتماعية توقف دعم منشآت القطاع الخاص وتمديد الدعم لبعض المنشآت وفقاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي جاء فيه إيقاف دعم المنشآت التي لم يشملها تمديد الدعم الذي يمتد إلي يناير 2021م، يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أعلنت مؤخراً عن تمديد الدعم إلي بعض المنشآت المتضررة حتي الآن بوباء فيروس كورونا مثل (الأنشطة الرياضية، الأنشطة الإبداعية والفنون، أنشطة التسلية، النقل الجوي، أنشطة الإقامة، السياحة، خدمات الحجز وما يتعلق بها، أنشطة التسلية والترفيه).

توقف دعم منشآت القطاع الخاص التي لم يشملها التمديد

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بضرورة قيام منشآت القطاع الخاص التي ما تزال حتي الآن متضررة بوباء فيروس كورونا، بتخفيض نسبة السعوديين المدعومين إلي 50% وذلك من إجمالي عدد السعوديين الذين يعملون بالمنشآت وذلك بداية من 1 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر 2020م، فيما شددت على تلك المنشآت بضرورة التقديم قبل منتصف الشهر الجاري حتي لا يتم تعرضهم إلي إيقاف طلب التعويض، والذي يؤدي إلي تحمل صاحب المنشأة إلي جميع رواتب الموظفين بما في ذلك اشتراكات التأمينات الإجتماعية، كما أعلنت عن توقف الدعم إلي المنشآت المتضررة من كورونا ولم يشملها تمديد الدعم.

صرف الدعم إلي المنشآت التي مازالت متضررة من وباء كورونا

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على المنشآت التي تعمل في قطاعات أخري وتوقف عنهم الدعم سيتم إعادة تسجيلهم في هذا الشهر ويتم صرف الدعم لهم بأثر رجعي فيما ألزمت أصحاب العمل برفع رواتب واشتراكات التأمينات بشكل كامل للعاملين وفقاً إلي قرار خادم الحرمين الشريفين الذي أقر بصرف التعويضات إلي المنشآت المتضررة من وباء فيروس كورونا بأثر رجعي عبر نظام ساند.