نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منتج آهل الميسر بدون كفيل وفوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض منتج آهل الميسر من أهم القروض التمويلية للمواطنين السعوديين حيث يتم توفيره كقرض حسن بدون فوائد أو بدون رسوم ويصل فترة السداد إلى خمس سنوات كحد أقصي عند سداد القرض وكما يسعي منتج آهل لمستقبل أفضل للسعوديين وطبقاً للرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي حيث أمتاز القرض بأنه لا يحتاج إلى موافقة الكفيل لكافة الموظفين في القطاعات الحكومية ويمكن الآن الحصول على تمويل الأسرة وكنف والترميم عن طريق رابط التقديم على قروض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية مميزات قرض منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل من التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

فترة سداد ميسرة وطويلة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى للتمويل

الغرض من منتج آهل تمويل كنف والأسرة والترميم لدى بنك التنمية الاجتماعية

ستون ألف ريال الحد الأقصي للقرض من منتج آهل

تمتاز تمويلات منتج آهل بأنها بدون فوائد ورسوم وبدون كفيل للعاملين بالحكومة السعودية ضوابط وشروط قرض منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية المتقدم يجب أن يكون بداية عمره من 18 سنة

لا يزيد عمر المتقدم عن 55 سنة والحد الأقصي لعمر المتقدم يصل إلى 70 سنة للمتقاعديين

مواطنين سعوديين الجنسية من الضوابط الأساسية عند طلب القرض

لابد أن يكون الراتب الشهري 2000 ريال للموافقة على الطلب

الألتزام في سداد القرض في موعده المحدد على هيئة أقساط ميسرة شهرية

يلزم أن لا يوجد للمتقدم مصدر تمويل أخرى

يلزم توفير جميع المستندات والأوراق والضمانات المطلوبة

يتطلب من العميل أن لا يكون له قروض أخرى

يلزم توفير كفيل غارم لكافة المواطنين والمواطنات بالسعودية عند التقديم على طلب القرض ولا يشترط وجود كفيل لموظفي القطاع الحكومي رابط طريقة الحصول على تمويلات منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية قم أولاً بالدخول على موقع منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وقم بتسجيل الدخول على الموقع

أختار تمويلك المناسب لدى قروض آهل وقم بالضغط عليه وبعد ذلك قم بتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة وأرسال تلك البيانات للموقع الرسمي

عند توفر كافة الأوراق والشروط المطلوبة عند التسجيل يحصل العميل على تمويل منتج آهل بدون فوائد ورسوم بالسعودية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض منتج آهل الميسر بدون كفيل وفوائد من بنك التنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.