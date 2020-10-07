نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منتج آهل الميسر بدون كفيل وفوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض منتج آهل الميسر من أهم القروض التمويلية للمواطنين السعوديين حيث يتم توفيره كقرض حسن بدون فوائد أو بدون رسوم ويصل فترة السداد إلى خمس سنوات كحد أقصي عند سداد القرض وكما يسعي منتج آهل لمستقبل أفضل للسعوديين وطبقاً للرؤية المستقبلية لعام 2030 ميلادي حيث أمتاز القرض بأنه لا يحتاج إلى موافقة الكفيل لكافة الموظفين في القطاعات الحكومية ويمكن الآن الحصول على تمويل الأسرة وكنف والترميم عن طريق رابط التقديم على قروض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية
مميزات قرض منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية
- منتج آهل من التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
- فترة سداد ميسرة وطويلة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى للتمويل
- الغرض من منتج آهل تمويل كنف والأسرة والترميم لدى بنك التنمية الاجتماعية
- ستون ألف ريال الحد الأقصي للقرض من منتج آهل
- تمتاز تمويلات منتج آهل بأنها بدون فوائد ورسوم وبدون كفيل للعاملين بالحكومة السعودية
ضوابط وشروط قرض منتج آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية
- المتقدم يجب أن يكون بداية عمره من 18 سنة
- لا يزيد عمر المتقدم عن 55 سنة والحد الأقصي لعمر المتقدم يصل إلى 70 سنة للمتقاعديين
- مواطنين سعوديين الجنسية من الضوابط الأساسية عند طلب القرض
- لابد أن يكون الراتب الشهري 2000 ريال للموافقة على الطلب
- الألتزام في سداد القرض في موعده المحدد على هيئة أقساط ميسرة شهرية
- يلزم أن لا يوجد للمتقدم مصدر تمويل أخرى
- يلزم توفير جميع المستندات والأوراق والضمانات المطلوبة
- يتطلب من العميل أن لا يكون له قروض أخرى
- يلزم توفير كفيل غارم لكافة المواطنين والمواطنات بالسعودية عند التقديم على طلب القرض ولا يشترط وجود كفيل لموظفي القطاع الحكومي
رابط طريقة الحصول على تمويلات منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية
- قم أولاً بالدخول على موقع منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة وقم بتسجيل الدخول على الموقع
- أختار تمويلك المناسب لدى قروض آهل وقم بالضغط عليه وبعد ذلك قم بتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة وأرسال تلك البيانات للموقع الرسمي
- عند توفر كافة الأوراق والشروط المطلوبة عند التسجيل يحصل العميل على تمويل منتج آهل بدون فوائد ورسوم بالسعودية
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