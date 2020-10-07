“الغذاء والدواء” تحذر من 5 عطور تحتوي على نسبة عالية من “الميثانول”

بلادي – الرياض :حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمس عطور؛ بسبب احتوائها على نسبة عالية من مادة الميثانول (Methanol) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO1943:2016.
وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادة الميثانول (Methanol) قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، إذ يُعد من المواد ذات السمية العالية، كما أن له تأثيرات على الجهاز العصبي تشمل الصداع والشعور بالدوار، فضلاً عن تسببه بتهيج الجهاز التنفسي والجلد والعينين.
ويحمل المنتج الأول اسم “مسك الرمان” بتاريخ صلاحية 7/ 3/ 2022، فيما يحمل المنتج الثاني اسم “سما معطر جسم” بتاريخ صلاحية 8/ 3/ 2022، أما المنتج الثالث فهو “معطر عود الذهب” بتاريخ صلاحية 13/ 7/ 2023.
كما حذرت “الغذاء والدواء” من “معطر عاشق العود” بتاريخ صلاحية 13/ 6/ 2023، و”معطر إحساس” بتاريخ صلاحية 3/ 7/ 2023.
ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة؛ لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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