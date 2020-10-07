10 نصائح ضرورية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في المطاعم

بلادي – الرياض :قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد في المطاعم، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات، وتجنب لمس الوجه.

ونصحت المدينة بالتأكد من ارتداء النادل للكمامة والقفازات، وعدم مشاركة الطعام مع أشخاص غرباء، والحفاظ على التباعد الآمن بين الطاولات، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار.

وأكدت أهمية استخدام قوائم الطعام الرقمية بدلا من الورقية، واستخدام الأطباق ذات الاستعمال الواحد، واستخدام خيارات الدفع الإلكتروني، بجانب التأكد من قيام المطعم بالتعقيم المستمر للطاولات والكراسي.