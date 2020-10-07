شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل إصابة 468 جديدة بفيروس “كورونا”، و تسجيل 24 حالة وفاة ، و 596حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 337711 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 323208 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4947 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق والمدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :