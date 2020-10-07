نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات تمويل بنك ساب السعودي والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك ساب السعودي أحد أكبر البنوك السعودية التي تقدم العديد من الخدمات إلي عملائها والتي يلقي إقبال كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على القروض لشراء الاحتياجات العامه مثل التخطيط إلي الزواج أو تعليم الأبناء أو قضاء إجازة عائلية أو شراء سيارة أو ما شابه ذلك، لذا يقدم بنك ساب قروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي مميزات أخري كبيرة.

شروط الحصول على تمويل بنك ساب

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل من بنك ساب عن 21 عام، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام للعاملين في القطاع الخاص. أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 58 عام للعاملين في القطاع الحكومي. أن لا يقل عمر الموظف في العمل للحصول على قرض ساب عن 3 أشهر بالنسبة إلي المواطنين السعوديين، وأن لا يقل عمر المتقدم في العمل عن شهرين إذا كان المتقدم سعودي الجنسية. الحد الادنى لتحويل الراتب 3000 ريال سعودي بالنسبة للمواطنين السعوديين. الحد الادنى لتحويل الراتب 4000 ريال سعودي بالنسبة إلى المواطن الغير سعودي.

مميزات تمويل بنك ساب

اعد بنك ساب السعودي العديد من المزايا إلي كافة المواطنين الذين تتوافر إليهم المستندات المطلوبة ونذكر لكم أهم مميزات تمويل ساب والتي جاءت كالتالي:

إمكانية الحصول على قرض فى اقل من 24 ساعة. الإعفاء من سداد القرض في حالة العجز أو الوفاة. أقساط تتناسب مع الحالة المالية للمتقدم بناء على الدخل الشهري. فترات سداد الأقساط تصل إلي 5 سنوات. إمكانية الحصول على تمويل يصل إلي مليون ونصف. إمكانية الإستفادة من تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنك ساب

أتاح بنك ساب العديد من القروض إلي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، بشرط تقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة والتي جاءت كالتالي: