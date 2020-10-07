نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات شروط وكيفية الحصول على تمويل ميسر من منصة سلفة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على تمويل فوري من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية، قامت مؤسسة النقد العربي بعمل منصة تسمى منصة سلفة، وهي إحدى المؤسسات التي تقوم بإقراض الأشخاص لكي يتم التخلص من المشكلات التي تواجههم والقيام بتمويل المشروعات الصغيرة، وتهتم بإقراض المواطنين لمدة معينة بأقساط محددة يتم الاتفاق عليها.

منصة سلفة أنشأت لهدف التمويلات الشخصية، فهي أول منصة سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودية تمنح التمويل الشخصي السريع باستخدام التقنية المالية؛ حتى تعطي المساعدات للمواطنين السعوديين لمواجهة الظروف الصعبة عن طريق منحهم قروض تقدر ب 5000 ريال سعودي، كما أن هذه المنصة تقدم تسهيلات السداد وإجراءات القرض للتمويل الفوري بدون الكفيل وبدون شروط في عشر دقائق

الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل فوري من منصبه سلفة؟

من أهم الشروط التي يجب توافرها لكي يحصل الشخص على تمويل فوري من هذه المنصة أن يكون المواطن سعودي الجنسية، وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عام.

لابد أن يكون المواطن من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا يكون صدر تجاه هذا الشخص أي جنحة أو ما شابه ذلك.

أهم المميزات لمنصة سلفة للتمويل

تتميز منصة سلفة للتمويل الفوري منها يمكن من خلالها سداد القروض بشكل سهل على مدة طويلة، وهذا من اتفاق مع العميل مسبقًا، كما يمكن أن يحصل المتقدم على التمويل دون موافقة الكفيل، وأيضًا يمكن للأشخاص الذين حصلوا على تمويل في السابق أن يحصلوا على التمويل الجديد ولكن بشرط أن يتم دفع نصف مبلغ التمويل الذي سبقه. لا يشترط تقديم أوراق شديدة التعقيد؛ أيضًا تتميز بأن أقساطها صغيرة، ومن أهم المميزات أنها توفر كل الضوابط والشروط التي تكون خاضعة للشريعة الإسلامية التي تخص أي معاملات نقدية وتكون بشكل سليم وأمن.

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