نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب بطاقة قسط الراجحي وقسط مشترياتك بدون هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدم مصرف الراجحي الكثير من بطاقات الائتمان والتسهيلات الائتمانية منها بطاقة قسط الراجحي أو بطاقة المرابحة الائتمانية والتي تُقدم تسهيلات على تقسيط المشتريات من 3 إلى 6 شهور عن طريق برنامج تساهيل 0%، يُقدم بنك الراجحي أيضًا عدد من بطاقات الائتمان الأخرى مثل بطاقة تسوق الراجحي وبطاقة إنسان لفعل الخير وبطاقة مكافأة وبطاقة المرابحة وغيرها ومن المميز أنها متوافقة على أحكام الشريعة الإسلامية .

طريقة طلب بطاقة قسط الراجحي

تضمن بطاقة تقسيط الراجحي لك تقسيط مشترياتك بقيمة 1000 ريالًا أو أكثر لمدة ثلاث لـ ستة أشهر بدون هامش ربح من برنامج تساهيل 0% ولطلب البطاقة اتبع التالي:

قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي وملء نموذج طلب بطاقة قسط الراجحي

يتضمن الاسم والجنسية والجنس والعمر ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ومعلوماتك المالية راتبك ونوع القطاع ومعلومات الاتصال ولغة الاتصال معك وحسابك في الراجحي إذا لم يمكن لديك حساب يمكنك فتح حساب إلكتروني ببنك الراجحي .

بعد ملء النموذج قم بالنقر على إرسال .

بعد الموافقة على الطلب يتم إخبارك لإرسالها لك على عنوانك الوطني أو استلامها من أي فرع من الفروع .

شروط بطاقة الراجحي قسط

للاستفادة من برنامج التقسيط بدون هامش ربح إضافي يجب ألا تقل فاتورة المشتريات الخاصة بك عن ألف ريال سعودي لأي تاجر تقوم بالتعامل والشراء منه.

قم باختيار خطط السداد من ثلاث إلى ستة أشهر.

يحقق للعميل إدراج أربعة عمليات تقسيط في برنامج تساهيل 0%.

ويُطبق ذلك على بطاقة قسط ” بطاقة المرابحة الائتمانية “

ولطلب التقسيط يُرجي على العميل الاتصال على رقم 9200003344 يكون قبل نهاية الشهر الميلادي لكشف الحساب.

برنامج تساهيل بنك الراجحي

تحت شعار المرونة في السداد وراحة التسوق بلا حدود، يُلبي البرنامج احتياجاتك سواء كنت تجهز منزلًا أو تريد شراء الأدوات الإلكترونية أو اقتناء أفخم الماركات العالمية أو التمتع بعطلة مع العائلة فرصة سداد العمليات الشرائية على بطاقة قسط الراجحي بأقساط شهرية ثابتة وميسرة تبدأ من 3 أو 6 أو 9 أو 12 بدون أي رسوم من خلال أحد المحلات المشاركة في البرنامج مع الراجحي، من ضمن المحال المشتركة بالبرنامج العبد اللطيف للأثاث وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونون والمنيع وقصر السرايا ومفروشات آشلي والقفاري وغيرهم الكثير .

بطاقة الراجحي الرقمية

يُقدم الراجحي أيضًا فيزا الراجحي الرقمية دون الحاجة لاستلام فيزا تقوم بطلبها إلكترونيًا من تطبيق الراجحي الجديد ويمكنك التسوق الإلكتروني بها بأمان تمام من المتاجر الإلكترونية داخل المملكة وخارجها تستطيع طلبها إلكترونيًا ويعطيك البنك رقم الفيزا وتاريخ الانتهاء ورمز الأمان دون الحاجة للذهاب للبنك أو حتى لاستلامها بالبريد مثل البطاقات الأخرى، برسوم سنوية 50 ريالًا .

كيف أحدث بياناتي في الراجحي إلكترونيًا

قد أتاح مصرف الراجحي الكثير من الطرق من خلالها يستطيع الشخص تحديث بياناته إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد فكل الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الراجحي منها خدمات الاستثمار والتداول وشراء البطاقات الائتمانية متوقفة على تحديث البيانات ويمكن تحديثها أون لاين من خلال مباشر أفراد كالتالي: