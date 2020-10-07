نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الخير من بنك سامبا 1442 حد تمويلي عالي لكل الفئات وبأقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الخير من بنك سامبا هو أحد المنتجات التمويلية المتميزة، والتي توفرها مجموعة سامبا المالية المصرفية ضمن مجموعة الحلول والخدمات المصرفية التي تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي يقدمها البنك للأفراد والمؤسسات إسهاما منه في النمو الاقتصادي، وإيمانا منه بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد الوطني

بالاضافة الي أن البنك يتميز بتطبيق التقنية الحديثة والخدمات البنكية المتطورة العالية الجودة، ويوفر البنك تمويل الخير الشخصي للأفراد من أجل سد الاحتياجات المالية العالية السعر مثل شراء مركبة أو أثاث منزل، وكذلك تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل مصاريف الزواج أو المصاريف الدراسية للأبناء وغيره

تمويل الخير من بنك سامبا

يتميز بنك سامبا بسهولة الإجراءات والوثائق المطلوبة بالاضافة إلى سرعة التنفيذ للحصول على مبلغ التمويل، حيث يتم منح العميل موافقة فورية عبر الهاتف في حالة تمكنه من استيفاء الشروط والمتطلبات، وبالطبع تمويل الخير من بنك سامبا متوافق تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو مبني علي مبدا التورق عن طريق عملية البيع والشراء في السلع المحلية.

مميزات التمويل

يمكن الحصول علي تمويل الخر من بنك سامبا بدون وجود كفيل.

أقساط ميسرة تصل الي 5 سنوات.

هامش ربح ثابت طول مدة التمويل.

وجود ميزة تحويل المديونية وتجديد التمويل.

يعفي البنك العميل وعائلته من استكمال السداد في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

القرض متوفر بدون هامش ربح على ألا يزيد مبلغ التمويل عن 60 ألف ريال سعودي

الحد الأقصي لمبلغ تمويل الخير

يصل الحد الأعلى لتمويل الخير الإسلامي إلى 1.5 ريال سعودي في حالة المواطنين السعوديين العاملين بالجهات الحكومية أو شبه الحكومية، أما في حالة المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص فيبلغ الحد الأعلى للتمويل 0.75 مليون ريال سعودي، وهو نفس الحد في حالة المقيمين مع مكافأة نهاية الخدمة.

أما في حالة متقاعدي التأمينات فيصل مبلغ التمويل الي 0.5 مليون ريال سعودي، وفي حالة المقيمين بدون مكافأة نهاية الخدمة فيصل الحد الأعلى للتمويل الي 300 ألف ريال سعودي، أما المقيمين الجدد في المملكة فيمكنهم الحصول علي مبلغ تمويل يصل الي 200 ألف ريال سعودي، ويقدم البنك أيضا تمويل الخير الشخصي من بنك سامبا بدون هامش ربح على ألا يزيد مبلغ التمويل عن 60 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل الخير من مصرف سامبا

المتطلبات الأساسية للحصول علي تمويل الخير من بنك سامبا تشمل الشروط التالية:

ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة. ألا يقل راتبه الشهري عن 5 ألاف ريال سعودي مع فترة شهر علي الأقل خدمة بجهة عمله.

الوثائق والمستندات المطلوبة

صورة بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة بالنسبة للمقيمين. خطاب مصدق من جهة العمل بتحويل الراتب. خطاب مصدق آخر من جهة العمل بتعريف الراتب والمنصب الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة.

كيفية طلب تمويل الخير من مصرف سامبا

أما عن كيفية طلب تمويل الخير فنجد أن هناك ثلاثة طرق، الأولى تتم عن طريق زيارة اقرب فرع للبنك، والثانية هي طلب التمويل عن طريق خدمة سامبافون المجانية بالاتصال على الهاتف الخاص بالخدمة علي رقم 8001241010، أما الطريقة الثالثة فهي تعبئة طلب تمويل الخير الإسلامي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر تمويل الخير بنك سامبا.

ويتوفر أيضا تمويل الخير من بنك سامبا لمدة ثلاثة أشهر بدون كلفة أجل، وكذلك مجموعة من المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تستهدف الراغبين في ادخار أموالهم لتحقيق عائد أو المستثمرين مثل حساب ثمرات، وكذلك مجموعة من منتجات التمويل العقاري الشاملة والمتنوعة.