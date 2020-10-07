نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجديد رخصة القيادة الإلكترونية من خلال أبشر المرور ورسوم تحديد السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تجديد رخصة القيادة الإلكترونية من خلال أبشر المرور ورسوم تحديد السيارة، قد أعلنت المديرية العامة للمرور بالمملكة السعودية عن إمكانية تجديد الرخصة بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر، ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على هذه المنصة لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات المحددة حتى تتمكن من تجديد رخصة القيادة الخاصة بك من خلال منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزاره الداخلية بالمملكة السعودية والخطوات المحدده كالاتي:

أولا يجب تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية وإضافة رقم الهوية والرقم السري وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تحديد خدماتي والضغط على كلمة المرور، بعد ذلك تقوم بالضغط على مبايعة المركبة، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل تقوم بالضغط علي كلمة تجديد رخصة القيادة.

خطوات معرفة المخالفات المرورية

أولا يتم الولوج إلى منصة أبشر عبر الانترنت وتحديد خدماتي ثم تقوم باختيار كلمة المرور وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على الاعتراض على المخالفات .

الاستعلام عن المخالفات المرورية

الأوراق المحددة لتجديد رخصة القيادة

لكي تتمكن من تجديد رخصه القياده الخاصه بك، يتم تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي والرخص السابقة بجانب وجود شهادة براءة الذمة وهي تشمل تاريخ المخالفات وإحضاره الأصل لرؤية بطاقة الرقم القومي.

الرسوم الحديثة لتجديد رخصة القيادة

تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية