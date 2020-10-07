نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تجديد رخصة القيادة الإلكترونية من خلال أبشر المرور ورسوم تحديد السيارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تجديد رخصة القيادة الإلكترونية من خلال أبشر المرور ورسوم تحديد السيارة، قد أعلنت المديرية العامة للمرور بالمملكة السعودية عن إمكانية تجديد الرخصة بشكل إلكتروني من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر، ويمكن الاستفادة من كافة الخدمات الموجودة على هذه المنصة لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجديد رخصة القيادة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
تجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر
ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات المحددة حتى تتمكن من تجديد رخصة القيادة الخاصة بك من خلال منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزاره الداخلية بالمملكة السعودية والخطوات المحدده كالاتي:
أولا يجب تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية وإضافة رقم الهوية والرقم السري وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تحديد خدماتي والضغط على كلمة المرور، بعد ذلك تقوم بالضغط على مبايعة المركبة، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل تقوم بالضغط علي كلمة تجديد رخصة القيادة.
خطوات معرفة المخالفات المرورية
أولا يتم الولوج إلى منصة أبشر عبر الانترنت وتحديد خدماتي ثم تقوم باختيار كلمة المرور وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على الاعتراض على المخالفات .
الاستعلام عن المخالفات المرورية
الأوراق المحددة لتجديد رخصة القيادة
لكي تتمكن من تجديد رخصه القياده الخاصه بك، يتم تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي والرخص السابقة بجانب وجود شهادة براءة الذمة وهي تشمل تاريخ المخالفات وإحضاره الأصل لرؤية بطاقة الرقم القومي.
الرسوم الحديثة لتجديد رخصة القيادة
تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية
تباين أسعار ومستحقات تجديد رخصة السيارة عند الأخذ بالاعتبار السعة اللترية لمحرك الموتور والأسعار كالتالي:
السعة التي تتأرجح بين 1030 سي سي وصولا إلى 1330 سي سي تبلغ ما يقارب 225 جنيه مصري عن العام الواحد.
السعة التي تتأرجح بين 1330 سي سي وصولا إلى 1630 سي سي تبلغ ما يقارب 750 جنيه مصري عن العام الواحد.
السعة التي تتأرجح بين 1630 سي سي وصولا إلى 2030 سي سي تبلغ ما يقارب 3000 جنيه للعام الواحد.
السعة الأعلى من 2030 سي سي تبلغ رسومها ما يقارب 2.5 من قيمة السيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تجديد رخصة القيادة الإلكترونية من خلال أبشر المرور ورسوم تحديد السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.