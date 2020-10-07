الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الاقامة عبر منصة أبشر الالكترونية 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة عبلة منصة ابشر الإلكترونية 1442 يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بشكل دائم عن الاطلاع على تجديد صلاحية الإقامة من خلال منصة ابشر الإلكترونية التي قامت بإنشائها وزارة الداخلية بالمملكة لتسهيل على جميع المقيمين بالمملكة السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي عن خطوات الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة من خلال منصة ابشر الإلكترونية.

الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة

تعتبر خدمة الاستعلام عن تجديد الإقامة تساعد جميع المواطنين المقيمين بالمملكة السعودية للاستعلام عنها بكل سهولة وفي وقت قليل بالإضافة إلى إمكانية العاملين الاطلاع على صلاحية الإقامة الخاصة بهم، لكي يتجنبوا فرض المخالفات التي تفرضها الحكومة بالمملكة السعودية، وبالتالي عند عدم التجديد والتأخير في عملية سداد وتجديد الإقامة يتم ترحيله في المرة الثالثة وهي الأخيرة.

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خدمه الاستعلام عن الإقامة

أولا يتم الولوج إلى بوابة ابشر الإلكترونية عبر الإنترنت وتقوم بالضغط على خدمات ابشر للأفراد ثم تقوم بتحديد الخدمات العامة وتقوم بالضغط على الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة، وتضيف رقم الإقامة الخاص بك وبعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات تقوم بكتابه الرمز المرئي الموجود أمامك في مكانه المحدد.

إيقاف الخدمات نتيجة المخالفات

في الخطوة التالية تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك، وتتأكد من كتابتها بشكل جيد ثم اضغط على إظهار التفاصيل وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق لتجديد الإقامة برقم الإقامة والوقت المتبقي.