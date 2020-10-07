نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 وشروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 يعتبر حساب المواطن من أكثر البرامج الهامة بالمملكة السعودية وتكون تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأنها تقوم بمساندة فئة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو يمرون بظروف صعبة، وبالتالي يوفر حساب المواطن دفعات شهرية لجميع المستحقين وذلك على حسب الشروط والضوابط التي تم تحديدها من قبل البرنامج، لهذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم استعلام حساب المواطن برقم الهوية 144.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442

ينتظر الكثير من المواطنين صرف الدفعة المستحقة من حساب المواطن والتي يتم إيداعها في الحسابات البنكية لجميع المستفيدين من البرنامج يوم 10 أكتوبر، وذلك للتسهيل على جميع المواطنين بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها حيث يمكنك الاستعلام استعلام حساب المواطن برقم الهوية عبر تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت

هل يمكن التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن

والدخول على موقع حساب المواطن وتقوم بكتابة رقم الهوية والبيانات الخاصة بك وبعد الانتهاء من هذه الخطوة نقوم بالضغط على أيقونة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل كلها.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

ينبغي توافر بعض الشروط التي قام بتحديدها البرنامج حتى يتمكن المستفيد من الحصول على الدعم بشكل دائم والشروط كالآتي:

رابط تحديث حساب المواطن

أولا يجب يجب أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية ويكون من أب وأم سعوديين، وألا يزيد الدخل الخاص به عن 10000 ريال سعودي وأن يتواجد بشكل دائم بالمملكة السعودية.