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عمر شويل - جدة شروط البنك الأول للحصول علي التمويل الشخصي الذي يصل إلي مليون ونصف ريال سعودي، أحد أقدم وأعرق البنوك السعودية التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية عام 1926م، والذي كان يطلق عليه اسم الشركة التجارية الهولندية، يقدم العديد من الخدمات والمزايا المالية إلي جموع المواطنين والمقيمين فى أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إقبال كبير من جميع أطياف المملكة على التمويل الشخصي الذي يخضع إلي معايير وضوابط تعاليم الإسلام.

شروط البنك الأول للحصول علي التمويل الشخصي

حدد البنك الأول مجموعة من الشروط الميسرة للمقبلين على التقديم للحصول على التمويل الشخصي والتي جاءت كالتالي:

الحد الادنى لراتب المتقدم لا يقل عن 3000 ريال سعودي، إذا كان المتقدم يعمل في أحد القطاعات الحكومية السعودية. الحد الادنى لراتب المتقدم المتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي إذا كان المتقدم من المتقاعدين. الحد الادنى للدخل الشهري للمتقدم 3000 ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص. الحد الادنى لراتب المتقدم 3.5 ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي.

مميزات تمويل بنك الأول السعودي

إمكانية تأجيل سداد الأقساط الشهرية لمدة ستة أشهر من استلام قيمة التمويل.

إعفاء بنك الرياض من استلام الأقسام في حالة إصابة المقترض بالعجز أو الوفاة.

مد فترات سداد الأقساط إلي 5 سنوات.

سرعة الحصول على التمويل الشخصي.

الحصول على قرض إضافي بعد دفع ما يقارب 20% من القرض الأول.

توافق القرض مع الشريعة الإسلامية.

هامش ربح منخفض.

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلي تمويل يصل إلي مليون ونصف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتمويل بنك الأول السعودي

يتيح بنك الأول السعودي قروض تتشابه مع قروض بنك الرياض فيما تأتي أهم المستندات المطلوبة التالي: