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عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن 1442 بالمملكة، يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية حول معرفة موعد صرف الدفعة 35 من خلال برنامج حساب المواطن، وهو برنامج اجتماعي يساعد الكثير من المواطنين بشكل شهرين حتى يقوم بتحسين المستوى المعيشي لأصحاب الدخل المنخفض وذلك بسبب غلاء المعيشة في الوقت الحالي، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل مفصل عن موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن 1442 خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 35 من حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بصرف الدعم وإيداعه في حساب جميع المستفيدين من هذا البرنامج في يوم العاشر من كل شهر ميلادي وسوف يتم صرف هذه الدفعة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري وبالتالي يتم تحديد جدول محدد وهو كالآتي:

هل يمكن التسجيل مرة أخرى في حساب المواطن

يتم صرف دعم برنامج حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي أما في حالة إذا تصادف يوم العاشر من الشهر الميلادي يوم السبت، وبالتالي يكون إلا يوم الأحد وهو اليوم التالي، أما إذا تصادف يوم العاشر يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس، أما عند وجود إجازات أو عطلات رسمية فإنه يتم تغيير الموعد بعد أو قبل هذه الإجازة.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

استعلام نتيجة أهلية حساب المواطن

أولا يجب تسجيل الدخول على برنامج حساب المواطن وإضافة رقم السجل المدني في المكان المحدد له ثم تضيف معكم التحقق البشري، والضغط على كلمة الاستعلام وسوف تظهر لك صفحة جديدة تشمل كافة البيانات التي تريد الاطلاع عليها.