نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار وثيقة العمل الحر بالخطوات والشروط ومحتوياتها تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إصدار وثيقة العمل الحر ، تعني وثيقة العمل الحر؛ إمكانية العمل داخل حدود المملكة العربية السعودية، بصورة فردية دون الانتماء إلى مؤسسات أو منشآت، سواء أكانت حكومية أم خاصة، مثل مهنة المصور الفوتوغرافي المحترف، أو أن تعمل كاتبًا عن بعد، أو العمل في عمل مهني كالسباكة أو التنظيف أو إصلاح الأعطال الكهربائية، وهي وثيقة سهلة الاستصدار من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل بالمملكة، على أن تكون مستوفيًا كافة لشروط، التي أعلنتها الوزارة في أكتوبر 2017م، منذ إصدار تلك الوثيقة.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر

قد يظن البعض، أن استصدار وثقية عمل حر، غير مهمة ومن الممكن أن يتجول الشخص، حا ملًا معه مهاراته ويعمل من خلالها، إلا أن تلك الوثيقة الرسمية، توفر للمستفيدين منها، عددًا من المزايا أبرزها؛ منح العامل صفة رسمية للعمل في مهنته، التي يجيدها وهو ما يبني ثقة طويلة الأمد، بينه وبين العملاء، خاصة بين أصحاب الشركات الذين يرغبون في الحصول على الخدمة، من عامل مهني محترف.

كما توفر عليك تلك الوثيقة، فكرة الحصول على سجل تجاري، فأنت بالفعل في تلك الحالة، غير ملزم بالحصول على سجلًا تجاريًا، أو اشتركًا بالغرفة التجارية،وبالتالي لن تسدد رسوم مالية كثيرة. هذا بالإضافة إلى أن تلك الوثيقة تمكنك من التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بشكل رسمي ومعترف به من المملكة، بل والاستفادة من الدعم الممنوح لك من المملكة، خلال أول عامين، وبالتالي يمكن وضعك ضمن حالات استحقاق المعاش التقاعدي، عند بلوغك ال60 عامًا. كما تمنحك تلك الوثيقة إمكانية إثبات مصدر دخلك، خاصة أمام البنوك والجهات الرسمية.

خطوات الحصول على الوثيقة الحرة

قم بزيارة موقع العمل الحر بالسعودية. اختر أيقونة أصدر وثيقتك. قم بإنشاء حساب مستخدم جديد، عبر منصة العمل الحر، وذلك عن طريق تسجيل رقم الجوال. قم بزيارة موقع أبشر الإلكتروني، لتوثيق حسابك بشكل رسمي. قم بالتقدم بطلب الحصول على الوثيقة. احصل على وثيقتك للعمل الحر.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر

من أجل الحصول بكل سهولة، على وثيقة العمل الحر، لابد أن يتوافر لديك شرطان مهمان هما:

أولًا أن تكون حاملًا للجنسية السعودية.

ثانيًا أن يكون عمرك، واقعًا بين 18 عامًا إلى 60 عامًا.

محتويات وثيقة العمل الحر

تحتوي الوثيقة عقب إصدارها، على عدد من المعلومات المهمة بالنسبة لك كمستفيد؛ مثل الجهة المانحة لها وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار منها بأنك (بذكر اسمك رباعيًا)، أنك تعمل في مهنة محددة مع ذكرها، وفترة صلاحية الوثيقة، بالإضافة إلى رمز توثيق هذا العقد أو الوثيقة.

إلغاء وثيقة العمل الحر

قد يرغب العديد من العاملين، إلغاء وثيقة العمل الحر، لأسباب مختلفة تتفاوت من شخص لآخر، وليس هناك طريقة أو خطوات محددة، يمكن للمستفيد عن طريقها إلغاء وثيقة العمل الحر، إلا أنه يجب عليك أن تعي معلومة مهمة وهي؛ أن صلاحية الوثيقة لا تستمر أكثر من عام واحد، فإذا لم تكن ترغب بها مرة أخرى، فلا تقم بتجديدها، وبالتالي فالوثيقة المنتهية لا يمكنك العمل بها من الأصل، خاصة أنها قد صارت لاغية ولا يُعتد بها من جانب الحكومة، على الرغم من جهود الحكومة السعودية، لمنح أصحاب العمل الحر والخاص، مزايا متعددة بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل المملكة.