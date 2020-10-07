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عمر شويل - جدة صرف حساب المواطن الدفعة 31 يبدأ من غداً الأربعاء دفعة يونيو 2020، ازدادت عملية البحث في المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية من المواطنين السعوديين عن موعد صرف حساب المواطن للدفعة 31 من الدعم، حيث أن حساب المواطن يعتبر من أهم البرامج التي تخفف الأعباء وضيق المعيشة علي المواطن السعودي، وذلك لأن هذا البرنامج من البرامج الرسمية في المملكة التي تقدم الدعم المادي للأسر ذات الدخل البسيط والأسر ذات معدومين الدخل، ولكن الحكومة السعودية وضعت عدة شروط وضوابط للقبول في حساب المواطن، وذلك يتم بعد مراجعة بيانات الشخص المتقدم والتأكد من المصداقية.

صرف حساب المواطن الدفعة 31 يبدأ من غداً الأربعاء

أعلن حساب المواطن خلال الأيام الماضية عن موعد صرف الدفعة 31، وهو موعد ثابت، حيث أكد أنها ستصرف بشكل منتظم ودوري في تاريخ 10 من كل شهر ميلادي، وأوضح أنه يمكن تقديم يوم قبل الموعد، أو تأخيره في حالة اذا صادف تاريخ اليوم عطلة أجازه رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

وقد أوضح حساب المواطن من قبل أنه يتم صرف الدفعة 31 غداً يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020 والذي يوافق 18 من شوال 1441.

قام حساب المواطن بوضع بعض الشروط والضوابط للفرد المستقل، فقد قرر تعليق أي تسجيل جديد للفرد وتعليق كافة الطلبات الجديدة للأشخاص المتقدمين للحصول علي الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج بالإضافة الي انه يتم وضع حد أعلي للاستحقاق والحصول علي الدفعة، وجاءت هذه القرارات وتم تنفيذها بعد صرف الدفعة ال 28 في شهر مارس الماضي لهذا العام 2020 ميلادياً.

أضاف حساب المواطن أيضاً تعديلات أخري وهي إلزام أي فرد مستقل يرغب في الحصول علي الدعم إثبات استقلاله مسكن خاص، وذلك للفرد الذي قد بلغ السن القانوني وهو 18 عاماً، وهذه الإثباتات تتضمن عقد إيجار مسكن أو صك ملكية، أو ما يُثتب أنه سكن جماعي، كما يمكن أن يكون ذلك الإثبات يتضمن معهد أو كلية عسكرية.

أخر موعد لصرف حساب المواطن الدفعة 35

حدد برنامج حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن ذلك الشهر تم تحديد اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 2020 م (11 أكتوبر 2020)، وقد يتم تحديد جدول الصرف الخاص لما يلي:

يتم تشغيل البرنامج في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف اليوم العاشر من الشهر يوم السبت فسيحدد يوم الصرف يوم الأحد في اليوم الموالي، وإذا صادف يوم العاشر من الشهر يوم الجمعة فسيتم صرف الدفعة في يوم الخميس لليوم السابق له.

في حالة عطل الأجازات الرسمية فسيتم تحديد يوم أخر قبل أو بعد اليوم العاشر من الشهر.