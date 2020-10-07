وزير الإسكان: نسبة تملك المواطنين للمنازل ارتفعت إلى 62% ونسبة المستأجرين انخفضت إلى 35%

بلادي – الرياض :أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أن أعداد القروض العقارية ارتفعت إلى أكثر من 20 ألف عقد شهرياً بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5% وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.

وكشف الحقيل، خلال لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات عن بعد، عن استفادة أكثر من 710 آلاف أسرة استفادة فعلية من الخيارات السكنية التي وفّرها برنامج “سكني” منذ العام 2018 حتى شهر أغسطس الماضي، بينها 458 ألف أسرة استفادت من خيارات الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، و252 ألفاً سكنوا منازلهم.

وأوضح أن سياسات قطاع الإسكان تهدف إلى توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية، وأن نسبة التملك زادت لدى المواطنين إلى 62.08% مع انخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35%، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.

ونوّه الحقيل بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 5 مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، بما يساعد في زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأشار إلى ضخ 82 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، وبأسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى، كما طوّر أكثر من 175 ألف أرض سكنية ضمن 205 مخططات سكنية.

وتطرّق الوزير إلى برنامج “الأراضي البيضاء” الذي بدأ في 4 مدن رئيسية حول المملكة، وأسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم لتوفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع في المملكة.