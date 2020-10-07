الخطوط السعودية تكشف عن موعد فتح الرحلات الدولية

بلادي – الرياض :كشفت الخطوط الجوية السعودية عن موعد فتح رحلات الطيران الدولية، والتي علقت في 15 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وذلك في رد لها على استفسار أحد العملاء.

وقالت الشركة في ردها إنه وفقاً للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في 1 يناير 2021 مع العلم أن الجهات المختصه ستقوم بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ 30 يوماً.

وأضافت أنه تم بالفعل السماح للحالات المستثناة بالسفر ابتداءً من 15 سبتمبر الماضي.