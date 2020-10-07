“الشؤون البلدية” توضح الاشتراطات المحدثة لنشاطي محال الخياطة ومغاسل الملابس.. وهذا آخر موعد لتصحيح الأوضاع

بلادي – الرياض :كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاطي محال الخياطة ومغاسل الملابس التي اعتُمدت اليوم (الأربعاء)، وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

نشاط محال الخياطة

وأوضحت أن لائحة الاشتراطات لنشاط محال الخياطة تضمنت السماح لها بإضافة 6 أنشطة تشمل الآتي:

-البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (الملبوسة)

-البيع بالتجزئة للكماليات ولإكسسوارات الملابس

-البيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة (الكلف)

-التطريز اليدوي والجاكار

– تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، وذلك بمساحة تتراوح ما بين (8 – 20) مترا مربعا،

– إضافة إلى تصريح خدمة المنازل.

وأشارت إلى أنه في حال كان العاملون من الرجال والعميلات من النساء يجب أن تكون هناك منطقة استقبال خارجية لاستقبال العميلات وتوفير كرسي انتظار واحد على الأقل.

وأكدت على السماح بأن يكون المحل ضمن مباني مجمعات تجارية، أو مراكز تجارية أو مباني الاستعمال المختلط المرخص لها للاستعمال التجاري، وتمكين المستثمرين والمستثمرات من توسيع الأنشطة داخل النطاق العمراني للمدينة.

وأضافت أنه تم تحديد المساحات للمشاغل النسائية لتكون 24 متراً مربعاً وبحد أعلى 200 متر مربع، والسماح بوضع خزائن بواجهة زجاجية لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها.

نشاط مغاسل الملابس

وبينت الوزارة أن لائحة نشاط مغاسل الملابس تضمنت تحسين المشهد الحضري للمدن من خلال وضع اللافتات الخارجية بمقاسات محددة، و أن يكون مدخل المحل مصنوعا من الزجاج الشفاف (السيكوريت) ، بجانب وجود ممر أو منزلق لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أنه تم تصنيف المغاسل إلى 5 أنواع للتسهيل على المستثمرين ومنحهم حرية أكبر في تفاصيل الديكورات الداخلية بما لا يخل بالاشتراطات الصحية الأساسية، وذلك على النحو التالي:

-نشاط مغاسل الملابس والمفروشات.

-نشاط مغاسل ملابس المرضى ومنسوجات المستشفيات.

-مغاسل الملابس المركزية

– محال استلام وتسليم الملابس والمفروشات

– مغاسل الخدمة الذاتية للملابس.

وأهابت الشؤون البلدية والقروية بالمنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من تاريخ اليوم.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قد أكد أن اللائحة تهدف إلى رفع جودة الخدمات والتسهيل على المستثمرين وتحسين المشهد الحضري.