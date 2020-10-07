وزير الصحة: سنعتمد لقاح كورونا فور اعتماده واختباره دولياً.. ويجب الحذر من عودة كورونا

بلادي – الرياض :قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن المملكة ستعتمد لقاح كورونا فور اعتماده واختباره دوليا، محذرا من عودة فيروس كورونا مرة أخرى كما حدث في عدد من الدول.

وأضاف – خلال حديثه لقناة العربية – أن المملكة حريصة على توفير اللقاح في أقرب فرصة، لكن هناك اهتمام بالتأكد من مأمونية اللقاح العالية، وأن هناك توجيها من القيادة بمتابعة اللقاحات باهتمام، وأنه متى ما توفرت سيتم توفيرها للجميع لكن من الصعب تحديد موعد لذلك.

وأشار إلى أن أعداد الإصابة بكورونا في انخفاض لكن – لا قدر الله – قد يعود الفيروس في أي وقت، منبها على الجميع بالالتزام بالاحترازات والتباعد، فهي الأساس لضمان عدم عودة الجائحة كما حدث في دول أخرى.