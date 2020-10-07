“الزكاة والدخل”: أكثر من 8.2 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية خلال 3 أيام في خدمة ضريبة التصرفات العقارية

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، أن عدد طلبات تسجيل المبايعات العقارية في خدمة ضريبة التصرفات العقارية تجاوز 8.2 ألف طلب على مستوى مناطق ومدن المملكة، خلال 3 أيام.

وتم إطلاق الخدمة مؤخراً بالتزامن مع فَرْض ضريبة التصرفات العقارية؛ حيث جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى بـ 234 طلبا تليها محافظة جدة بـ 104 طلبات.

كما تمَكّن الخدمة المكلفين من تسجيل عقاراتهم في الضريبة قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، وتمَكّن المكلف من معرفة مدى خضوع عقاره للضريبة مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحق.

ويعمل مركز الاتصال “19993” يومياً طوال الأسبوع من الساعة 8 ص حتى 12 منتصف الليل، حيث يمكن للمكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، أو عبر حساب العناية بالعملاء “@Gazt_care”، أو البريد الإلكتروني أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الرسمي.