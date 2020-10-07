معلم يتابع الدروس مع طلابه من داخل المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية في الرياض

بلادي – الرياض :أظهر مقطع فيديو متداول اليوم (الخميس) معلماً يتابع الدروس مع طلابه عبر “منصة مدرستي” بعد إجرائه عملية جراحية في الرياض. وبدا في الفيديو المعلم وهو منوّم في المستشفى ويمسك هاتفه ويقدم لطلابه الدروس، في حين قالت ثانوية الملك فهد بعرعر، إن المعلم يُدعى عبد المجيد العنزي وكان يقدم درسا في مادة الرياضيات رغم تعبه الشديد، متمنية له الشفاء العاجل.

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