العين يخطف حارس النصر.. ويبدأ تحضيراته لدوري المحترفين مبكراً

بلادي – الرياض :أعلن نادي العين السعودي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع الحارس صالح الوحيمد ( 22 عاماً ) بنظام الإعارة قادماً من نادي النصر، وذلك حسبما ذكر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الجدير بالذكر أن العين بدأ تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، قبل عدة أيام، بعد صعوده لأول مرة في تاريخه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.