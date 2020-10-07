مكافحة السرطان الخيرية “تفاؤل” تنال شهادة نظام الجودة ISO 9001:2015

الأحساء – جاسم العبود

تمكنت جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء “تفاؤل” من الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لنظام ادارة الجودة الآيزو ISO 9001 :2015، ويأتي هذا الإنجاز حرصاً من الجمعية والتزامها بمعايير الجودة والأداء بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية “فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان” بأن الجمعية استعانت بالشركة السعودية الدولية للاعتماد “SICA” لتكون شريك في تحقيق الجودة في اداراتها، و لعمل دورات تدريبية للموظفين طيلة عام في مجال الجودة.

وأضاف الجغيمان بأنه تم تحديد النماذج والإجراءات التي ستطبق عملياً على جميع أقسام الجمعية بإشراف أحد المختصين في الإدارة، وبدعم ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية “محمد بن عبدالعزيز العفالق” وبقية أعضاء المجلس، وبناء على تلك الجهود حصلت الجمعية على شهادة الآيزو.

وختم الجغيمان حديثه قائلاً: حصول جمعية “تفاؤل” على شهادة الآيزو يعد حافزاً للجمعية للنهوض بدورها الاجتماعي بأعلى مستويات الجودة وفقاً للقوانين وبما يحقق متطلبات وتوقعات المستفيدين من خدماتها.