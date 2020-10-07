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عمر شويل - جدة برنامج إيجار لدعم المواطنين غير القادرين سداد الأجرة الخاصة بالمسكن، قام برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان بالمملكة السعودية بمصادر التمويل برنامج دعم الإيجار للمواطنين الذين لا يستطيعون دفع الإيجار الخاصة بهم، وقد أوضحت عن أهداف هذا البرنامج وأكدت أنه يمكن تسجيل الدخول من خلال الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت للدخول لهذه المنصة وهذا البرنامج يساعد كل مواطن لا يستطيع أن يقوم بسداد الأجرة الخاصة بالمسكن، وبالتالي يتم أصدار قرار تنفيذ عليه لعدم سداد أجرة المسكن من قبل القاضي التنفيذ بعد إصدار القرار.

قد بين برنامج إيجار برنامج دعم الإيجار المخصص للإيجار السنوي للمواطن موضحا أن مصادر تمويل البرنامج تتضمن ميزانية الدولة، وعوائد شبكة إيجار وكذلك الأوقاف والتبرعات والهبات.

حيث أوضح برنامج إيجار أنه لا يوجد تواصل بين برنامج الدعم والمستفيد ويتم العمل على استقبال المعاملة من قبل التنفيذ وزارة العدل يتم الحكم فيها بشكل آلي.

شروط دعم الإيجار

تتضمن أن تكون الفئات المشمولة بالدعم سجين أو أسرة المتوفي أو المريض وكذلك ضعف القدرة المادية.

يجب أن يكون عقد الإيجار السكني من خلال شبكة إيجار ويتم إصدار قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي، بالإضافة إلى وجود قرار من قبل اللجنة لتحديد نوع الدعم.

وبالتالي أوضح البرنامج أن الهدف من برنامج الإيجار هي معالجة ومسنده المواطنين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بسداد وأجرة المسكن، وذلك بسبب الوفاة أو السجن أو ضعف القدرة المادية أو المرض، وأوضحت هذه المنصة أن عند الموافقة يتم إرسال رسالة إلى الجوال الخاص المسجل في شبكة إيجار.