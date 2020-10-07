نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة السعودية تطرح عملة فئة 5 ريال مصنوعة من البوليمر الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المملكة السعودية تطرح عملة فئة 5 ريال مصنوعة من البوليمر الجديدة، مؤسسة النقد العربي السعودي سما أعلنت عن طرح فئة 5 ريالات من العملة السعودية التي تم صناعتها من البوليمر وذلك على حسب المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الذي صدر بالأمر الملكي رقم 6 وأكدت مؤسسة النقض أنه تم تصميمه بألوان مختلفة من مادة البوليمر لتكون ممثلة لجميع الفئات الورقية التي يتم استخدامها في الوقت الحالي، ومصنوعة من القطن ولكن تم العمل على مع اختلاف تقنيات الصناعة بجانب المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي تتعلق بهذه الفئة.

وأكدت أنه سوف يتم طرحه النيات في الفترة الأولى للتداول من يوم الإثنين مع الفئات الأخرى وباقي الإصدارات السادسة من الأوراق النقدية التي يتم استخدامها بصفتها عملة رسمية قانونية.

حيث أوضحت سما أن فئة 5ريال الجديدة تبعاً لكافة المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر وتتميز بالعديد من المواصفات والعلامات الأمنية عاليه الجودة، وأكدت أن هذا التصميم يتضمن ونقط سوره الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك صوره حقل الشيبة في الربع الخالي بجانب وجود شكل أنفذ الشفافة التي يتواجد فيها الزخارف من شعار رؤية 2030.

بينما يظهر في ظهر هذه العملة منظر رؤية ظهور منظر الزهور البرية من المملكة السعودية بجانب شكل النافذة الشفافة التي يوجد فيها زخارف مستمدة من شعر رؤية المملكة السعودية ل 2030.