نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن عن أنباء سارة للعودة بحظر خلال الفترة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الصحة تعلن عن أنباء سارة للعودة بحظر خلال الفترة القادمة، محمد العبد العالي متحدث الصحة أن العودة سوف تكون بحظر وأنه قد تخطينا الخطر ونسير في الاتجاه الصحيح والإجابة وأكد من خلال المؤتمر أن التحاليل التي تتعلق التحليل الوبائي ما زالت سجل مستويات الحالات الحرجة.

وزارة الصحة تعلن عن أنباء سارة للعودة بحظر

وفي الأسبوع الأخير يسجل مزيد من مستويات الانخفاض 7% تقريبا على الآخر تسجيل لها، وقد أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 390 إصابة جديدة بهذا الوباء بالمملكة السعودية خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 336387 حالة.

وقد أكدت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 511 حالة تعافت من هذا الوباء وقد تم تسجيل 25 حالة وفاة وبالتالي ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4875 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب على الجميع في نفس الوقت الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتبين للوقاية من الإصابة بهذا الوباء حتى إذا كانت الإصابات تنخفض عن السابق.

هل مرضى الضغط ممنوع من أخذ لقاح الإنفلونزا

أوضحت وزارة الصحة بالمملكة السعودية أن الأشخاص الذين يوجد لديهم ارتفاع في الضغط ليس ممنوعين من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي جاء الرد على استفسار أحد المواطنين لا يعد ارتفاع ضغط الدم من موانع أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، حيث أكدت وزارة الصحة بالمملكة أن نفحص هذا الوباء لدي منصة تأكد وتطمن ويكون مجاني لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية ويمكنك تقديم الأسئلة والاستفسارات عند الاتصال على 937 على مدار 24 ساعة.