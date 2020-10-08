وزارة الحج والعمرة تعلن تفاصيل عودة رحلات الحج والعمرة

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عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة تعلن عودة رحلات الحج والعمرة تدريجياً، أعلن الدكتور محمد صالح وزير الحج والعمرة أن الحكومة بصدد عودة رحلات الحج والعمرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة مؤكدة أن صحة المواطن من أولويات استراتيجية العودة، وأكد أن عملية الحجز لرحلات الحج والعمرة ستكون عبر تطبيق اعتبرنا والذي يمكن المواطن من حجز الوقت المتوفر لأداء الفريضة، وهو إحدى جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

عودة رحلات الحج والعمرة تدريجياً

أكد الدكتور محمد صالح أن دور الشركات والمؤسسات سيتمثل في تسويق البرامج الخاصة بالاستقبال والسكن للمواطنين والوافدين لأداء الفريضة، وأشار أن المرحلة الأولى لعودة الحج والعمرة ستتركز على خدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي، كما سيتم توفير المسار الإلكتروني للشركات والمؤسسات التي تمكنها من تقديم خدماتها، ويذكر أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي تبذل قصارى جهدها لتسهيل أداء الحج والعمرة على المسلمين وتطوير خدماتها في خدمة ضيوف الرحمن، ومع حلول عام 2030 ستتشرف المملكة باستقبال 30 مليون معتمر.

مراحل عودة رحلات الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن عودة رحلات الحج والعمرة ستكون عبر ثلاثة مراحل: الأولى أن يتم السماح بأداء فريضة العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بنسبة 40٪ من الطاقة التشغيلية الممكنة، أما المرحلة الثانية فتتضمن السماح بالزيارة، وأداء فريضة العمرة للمواطنين من داخل وخارج المملكة بحسب الطاقة التشغيلية الممكنة، وبالنسبة للمرحلة الثالثة ستتضمن السماح بالعمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بنسبة 75٪ من الطاقة التشغيلية الممكنة، وكان ذلك وفقاً لما أعلنته الوزارة في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر التحول المؤسسي لشركات العمرة ومقدمي خدمات العمرة.