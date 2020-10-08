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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية وتجديد الهوية الوطنية تستغرق 14 يوم وخطوات الإبلاغ عن فقدانها في المقال التالي
عمر شويل - جدة زادت في الفترة الأخيرة في عمليات البحث في السعودية حول الأحوال المدنية وفي حالة فقدان البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية، حيث بدأ التساؤل والاستفسار من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الاستفسارات مدة استغراق الإدارة من أجل تجديد الهوية الوطنية بالنسبة إلى المواطنين؟، حيث تم استقبال هذه الاستفسارات من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد أعلنت من خلال هذه الصفحة أن الهوية تستغرق حوالي 14 يوم عمل كحد أقصى قبل إصدارها، مع العلم تصل رسالة نصية إلى المستفيد عند وصول بطاقته إلى مكتب الأحوال المدنية.
بدل فاقد
أعلنت الصفحة الرسمية للأحوال المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ ساعات قليلة عن خطوات التي يجب اتباعها عند المواطنين في حالة فقدان بطاقة الهوية المدنية، حيث أوضحت هيئة الأحوال المدنية عن ضرورة استخراج بدل فاقد للهوية بعد القيام بالإبلاغ بفقدانها، وقالت الأحوال المدنية في تغريدة لها عبر تويتر رداً على استفسار في هذا الشأن: أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، وأشارت إلى ضرورة الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية، وتابعت الأحوال المدنية: يتم احتساب 100 ريال سعودي من تاريخ انتهاء الهوية وبالإمكان تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها ب 180 يوم.
مسؤولية قانونية
أوضحت الأحوال في بيان لها موجه لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية تحذر فيه من رهن أو فقد الهوية، وقد شددت في تحذيرها الأخير على أن فقدان الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن قد تؤدي إلى تعرضه للمساءلة القانونية، وقد أشارت إلى أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة فلا تقوم برهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
خطوات الإبلاغ عن فقدان البطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر:
- الدخول على موقع ابشر للأحوال المدنية
- الدخول على حساب الشخص في أبشر
- اختيار أيقونة خدماتي
- الأحوال المدنية
- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة
- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة
- تعبئة البيانات المطلوبة
- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد
- الالتزام بالحضور بالوقت المحدد
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