اليوم نرفع راية التوحيد

ويكتب التاريخ سطوره عن السعودية

يا موطني أنت مصدر الفخر و تاريخنا المجيد

السعودية برجالها وأبطالها شامخه أبية

يا بلادي أحبك ومستعد أكون لك شهيد

وتبقين أنت بلادي العز و الأمان القوية

يا مهد أجدادي و يا كنزي الوحيد

الله رزقنا بلاد الحرمين هبة من الرحمن وعطية

بلد الأمن والأمان يا أهل الأجاويد

لا آرى غيرها وطن في الكرة الأرضية

يحميها رجال أمن بأيد من حديد

يفدونها بالغالي والنفيس بكل نفس راضية مرضية

أتحدث عن رجال كالأسود خاضوا من المعارك العديد

خاضوا اللهيب وشتتوا كل الغزاة البغية

ليذكر التاريخ أبطالا لنا من النوع الفريد

الوطن نعمة من عند الله و هدية

يا الله يا كريم أرزق مليكنا بالعمر المديد

لجهوده الجبارة إتجاه الشعب والرعية

يا الله يا ذا الإكرام و العرش المجيد

أحفظ بلادي من كل شر و أذية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ….. شعر / سلوى البلادي. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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