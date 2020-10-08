نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث البيانات بمصرف الراجحي عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو هاتفياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث البيانات بمصرف الراجحي ، يعتبر من أهم الأمور التي يهتم بها عملاء مصرف الراجحي وكذلك يقوم موظفي خدمة العملاء بحس عملائهم بتحديث بياناتهم باستمرار، حيث أن المعاملات المختلفة التي يتم تنفيذها في البنك تعتمد على بيانات العميل الموجودة في نظام البنك المصرفي، ونظراً لأهمية ذلك الموضوع وتزايد عمليات البحث المستمرة عن أفضل وسائل تحديث البيانات فسوف نوضح لكم طرق تحديث البيانات بمصرف الراجحي المختلفة.

طرق تحديث البيانات المختلفة

يتيح مصرف الراجحي العديد من الوسائل المختلفة التي يمكن من خلالها أن يتم تحديث البيانات لتوفيراً للوقت والجهد على عملائه، وتتمثل تلك الطرق التي سوف نقوم بعرضها عليكم كالتالي:

الوسيلة الأولى: يمكن تحديث البيانات من خلال الذهاب إلى أحد فروع البنك.

الوسيلة الثانية: يمكنكم تحديث البيانات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

الوسيلة الثالثة: يمكن تحديث البيانات من خلال الاتصال هاتفياً بالمصرف.

تحديث البيانات عبر فروع البنك

تعتبر تلك الوسيلة الأكثر شيوعاً بين عملاء البنك الذين يفضلون الذهاب دائماً إلى أحد الفروع في مواعيد العمل الرسمية والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، لكونهم يفضلون التعامل المباشر مع أحد موظفي البنك وتحديث البيانات الخاصة بهم بإعطاء موظف البنك بطاقة الهوية الوطنية، ثم يقوم الموظف بتعديل بيانات العميل في غضون دقائق فقط والبت في ثمة شكوى أخرى بخلاف التجديد.

طريقة التحديث إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني

تعتبر تلك الوسيلة أسهل عن سابقتها حيث يعتبر الكثير من العملاء لا يملكون الوقت للذهاب إلى أحد فروع البنك، فأتاح الراجحي إمكانية فتح حساب إلكترونياً وتحديث البيانات من خلال خدمات الأفراد الإلكترونية عبر موقعه، والتي يمكن من خلالها العميل من الإطلاع على حسابه الشخصي وتنفيذ العديد من المعاملات المصرفية المختلفة، وذلك بإتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

ثم الضغط على زر مباشر بالشريط العلوي.

ثم نقوم بكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

سوف يتم إرسال رمز تحقيق الدخول إلى هاتفك الجوال المسجل في البنك.

نقوم بكتابة الرقم في المكان المخصص له ثم الضغط على قائمة الخصائص.

ثم نقوم باختيار معلومات العميل، ثم تحديث.

نقوم بكتابة البيانات المحدثة والضغط على زر موافق.

سوف يتم إرسال رسالة أنه تم تحديث البيانات بنجاح على هاتفك الجوال.

تحديث البيانات من خلال الاتصال هاتفياً بالمصرف

يمكن تحديث البيانات عبر الاتصال هاتفياً على رقم الهاتف المصرفي، وذلك تيسراً على العميل عملية تحديث بياناته، حيث يتم الاتصال بالمصرف على الرقم 920003344 من نفس الرقم المسجل للبنك وأتباع الخطوات المسجلة على الخدمة الصوتية.