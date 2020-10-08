نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن والموعد الجديد لصرف الدفعة ال35 وإثبات الاستقلالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن ، هو برنامج مقدم من الحكومة بالمملكة العربية السعودية بهدف دعم المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والمتضررين من التوسعات بالمملكة وقدمنا لكم في أحد المقالات السابقة خطوات إضافة تابع ،هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه يتبقى أربعة أيام فقط على موعد إيداع الدفعة الخامسة والثلاثين دفعة شهر أكتوبر الجاري حيث أنه سوف يتم إيداع الدفعة يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر وذلك بدلاً من يوم العاشر لكل شهر ميلادي المقرر لصرف الدفعات حيث يأتي يوم العاشر يوم السبت وتكون معظم البنوك في المملكة إجازة في هذا اليوم وقبله يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية في المملكة حيث أنه صدرت الأوامر الملكية سابقاً بتحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف الدعم المقدم من البرنامج أو بيوم قبله أو بيوم بعده إذا كان يوم العاشر يوم عطلة رسمية بالبلاد.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية بحساب المواطن

يتوجب على المستفيد عند إثبات استقلاليته تقديم الوثائق التي تثبت استقلالية المسكن وهذه الوثائق هي كالتالي:

صك ملكية المسكن.

عقد إيجار موحد.

تعريف سكن من (الكليات،المعاهد،الجامعات).

تعريف سكن من (قطاع حكومي،قطاع خاص، قطاع عسكري).

وعند عدم توافر تلك الوثائق وعدم القدرة على إثبات الاستقلالية يتم الإضافة كتابع لرب الأسرة كما أعلن البرنامج أن المدة المحددة التي يكون مسموح فيها تقديم اعتراض عند ظهور عدم الأهلية تكون ثلاثة أشهر وذلك من تاريخ صدور نتائج الأهلية.

خطوات رفع عقد الإيجار الموحد لإثبات الاستقلالية

حدد البرنامج الشروط اللازم توافرها في عقد الإيجار الموحد حتي يتم قبوله كإثبات للاستقلالية ومنها أن يكون العقد إلكتروني ومستخرج من منصة إيجار كما يجب أن يكون العقد مستخرج باسم مقدم الطلب وحتي يتمكن مقدم الطلب من رفع عقد الإيجار يجب أن يكون المتقدم يمتلك عقد إيجار ساري المفعول وبطاقة هوية سارية المفعول وجاءت خطوات رفع عقد الإيجار الموحد كما يلي:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على تفاصيل الطلب.

بعد ذلك قم بالذهاب إلى إدارة المرفقات.

ثم قم بإرفاق عقد الإيجار وجميع المستندات المطلوبة.

بعد إنهاء تلك الإجراءات قم بالضغط على حفظ.

هذا وأعلن البرنامج مسبقاً أنه لا يتم الأخذ بعقد الإيجار المشترك وكذلك صك الملكية المشترك حيث يتم رفضهما.