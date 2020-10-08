نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية absher وطرق استردادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية من الخدمات التي حصلت على رضاء عدد كبير من مستخدمي بوابة أبشر وخصوصًا المواطنين في المملكة العربية السعودية في كافة المدن، فقد كان قديمًا الأمر صعب عند تنفيذ أي معاملة حكومية وإنجاز أي خدمة، ولكن فيظل التحول الرقمي قد أطلقت بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية، ويمكن عبرها سداد قيمة الخدمات التي يحصل عليها المواطن، كما يمكن الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة من خلال نفس البوابة من أجل معرفة المتبقي.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية

هناك خدمات كثيرة ومتنوعة يمكن للمواطن الذي يمتلك حساب مفعل في أبشر الاستفادة منها، وقد سهلت تلك الخدمات على المواطنين سواء من ناحية الوقت والجهد أو المال، ومن بين تلك الخدمات:

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين المقيمين في المملكة.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وسداد قيمتها.

خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي وسداد المستحقات عبر أبشر.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي.

خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية برقم الإقامة.

رصيد المدفوعات أبشر وزارة الداخلية

ويحق للمواطن الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي من خلال زيارة بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية أو منصة الجوازات في البوابة، ومن ثم تسجيل الدخول، واللجوء إلى تصنيف الاستعلامات الإلكترونية، ومنها نحتار الخدمة المرغوب بها وهي خدمة رصيد المدفوعات برقم الهوية، وعندما تقوم بكتابة رقم الهوية سيتعين عليك التعرف على رصيدك المتبقي.

طريقة استرداد رصيد المدفوعات

وهناك طرق متنوعة ومختلفة من أجل استرداد رصيد المدفوعات الحكومية في بوابة أبشر الإلكترونية، فقد أصبح بإمكانك استرداده من خلال التواصل مع الدعم الفني لأبشر من خلال الاتصال على رقم: 920020405، أو يمكن استردادها من خلال البنوك السعودية، والتي تتمثل في بنك الراجحي، وأيضًا البنك الأهلي التجاري.

استرداد رصيد المدفوعات عبر البنك الأهلي

عند دخولك إلى البنك الأهلي وتسجيل الدخول، وزيارة الملف الشخصي ستقوم قادرًا على الدخول إلى خدمة استرداد المدفوعات الحكومية، وقم بكتابة الرقم السري الخاص بك، ومن المهم الانتظار حتى تظهر لك رسالة تفيد أن العملية تمت.