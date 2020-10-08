نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة موقع وزارة الداخلية absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين في المملكة، فعقب إطلاق بوابة أبشر والخدمات الإلكترونية أصبح من السهل إجراء أي معاملة حكومية من خلال الإنترنت، وكذلك سداد قيمتها، ولهذا سهلت الوزارة خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية وذلك من خلال رابط الاستعلام عن المدفوعات الحكومية عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة

رصيد المدفوعات الحكومية هو الرصيد الذي تم تقديمه المواطن السعودي أو المقيم إلى بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية، وذلك من أجل سداد الرسوم، مثل رسوم تجديد الإقامة أو رسوم تجديد رخصة السيارة ، أو رسوم سداد المخالفات المرورية، وغيرها من المعاملات الحكومية التي تتم من خلال نافذة بوابة أبشر الحكومية.

رابط الاستعلام عن المدفوعات الحكومية

ويمكن الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي من خلال زيارة بوابة أبشر الإلكترونية أولًا.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور، أو استخدم تطبيق أبشر.

بعدها قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختر رصيد المدفوعات.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، ثم قم بالنقر على تبويب استعلام.

ستظهر لك كافة البيانات الآن التي تخص رصيد المدفوعات والرصيد المتبقي في حسابك.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية

وعند الاستعلام عن رصيد المدفوعات من المفترض أن تجد قائمة كاملة بكافة الخدمات الحكومية ورصيدك فيها، والمتبقي منه أيضًا، مثل رصيد الجوازات أو رصيد الاستقدام أو رصيد رخصة القيادة، وكذلك رصيد المكفولين أيضًا له بند من ضمن البنود المتاحة من خلال أبشر.

استرداد رصيد المدفوعات

ويمكن أيضًا استرداد قيمة رصيد المدفوعات، وذلك من خلال موقع بنك الراجحي مباشر الأفراد وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ببوابة أبشر، ثم عليك أن تختار من بين الخدمات المتاحة من خلال البوابة قائمة المدفوعات، ومنها قم بالنقر على تبويب المدفوعات الإلكترونية، ثم عليك أن تقوم بالنقر على تبويب الجوازات، وبعدها ستقوم بالنقر على استرداد وكتابة البيانات المطلوبة.

عقب الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الإقامة والرغبة في الاسترداد بعد ذلك من خلال الراجحي من المفترض عقب إجراء الخطوات السابقة أن تصلك رسالة بنجاح العملية.