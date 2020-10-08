نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات بنك سامبا طريقة التسجيل في البنك السعودي لعام 1442 أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات بنك سامبا في السعودية من أوائل البنوك في السعودية وتم فتح العديد من الفروع التابعة للبنك في أكثر من دولة عربية من بينهما قطر ودبي وغيرها كما تم فتح فروع بدول أجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، تبلغ عدد فروع بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية قرابة الاثنان وسبعون فرعا ويوفر لعملائه قرابة أربع مائة وستة وتسعون صراف آلي منهم خمسة وعشرون خاص بالسيدات فقط.

كيفية فتح حساب في بنك سامبا

أما عن كيفية فتح حساب في بنك سامبا بالسعودية لابد من توفير الآتي ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع للبنك:

• أولا بطاقة الهوية الوطنية، ورقة تفيد تعريف بالراتب من جهة العمل.

• ثانيا اتفاقية بين العميل والبنك تفيد بتزويد البنك بالمعلومات الشخصية الخاصة بالعميل وعنوانه والحساب والخدمات إلى يرغب فيها.

خدمات بنك سامبا في السعودية

يقدم بنك سامبا العديد من الخدمات البنكية والمصرفية من بينها ما يلي:

1. خدمات مصرفية تحت مسميات عديدة منها الذهبية ، الماسية ، بطاقات ائتمانية إسلامية.

2. يوفر بنك سامبا بطاقات للدفع الفوري، الهاتف المصرفي، العديد من خدمات التمويل المختلفة.

3. يمكن البنك عملاؤه من صرف العملات الأجنبية، وأنشأ أول صندوق نقدي صيني بالسعودية.

4. يقدم أيضا العديد من الخدمات التمويلية مثل تمويل المتقاعدين، تمويل سامبا العقاري، تمويل البناء وأيضا تمويل الشركات.

هنا فتح الحساب

يمكن لجميع عملاء بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن الرصيد من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات البنكية عن طريق الانترنت بدون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك كما يمكنك الاطلاع على الرصيد وحركات الإيداع والسحب الذي قمت بها عبر حصولك على البطاقة الائتمانية الخاصة بالبنك، كما يمكنك الحصول على بطاقات مسبقة الدفع التي تمكنك من الشراء عبر الانترنت.