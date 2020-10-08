نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ تأسيس بنك سامبا السعودي وطرق فتح حساب اونلاين في بنك سامبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات بنك سامبا في السعودية أسس بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية في عام 1980 وكان يسمى بالبنك السعودي الأمريكي، يقدم بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المصرفية للمقيمين بها وأيضا العاملين والوافدين من خارج السعودية واعتبر من أفضل البنوك لأنه يقدم تلك الخدمات عكس العديد من البنوك المهتمة بخدمة المواطنين السعوديين فقط.

خدمات بنك سامبا

جميع خدمات بنك سامبا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقوم بتقديم العديد من البرامج التمويلية بدون الحاجة إلى الكفيل كما أن البنك يقدم القروش الشخصية بطرق ميسرة للغاية قد تصل إلى مائتي ألف ريال بدون موافقة الكفيل كما أنه ساهم في حصول المواطن على تأمين تكافلي.

شروط الحصول على خدمات بنك سامبا

هناك عدة شروط لحصول على خدمات بنك سامبا عند طلب قرض من ابنك وهي كالآتي:

1. ألا يقل عمر الشخص عن ثلاثة وعشرون عاما.

2. أن يقدم الشخص ما يفيد انه يحصل على راتب لا يقل عن خمسة الآلاف ريال شهريا.

3. يقدم الشخص ما يفيد انه قام بالعمل لدى أحد الشركات السعودية سواء خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن شهر.

واشتهر بنك سامبا بأنه الأفضل من حيث تقديم الخدمات المصرفية المتعددة من التمويل والاقتراض وأيضا الخدمات الماسية والذهبية كما يخطط صفقات التمويل الإسلامي بين الشركات ويقدم العديد من الخدمات الاستشارية للعملاء في القطاعين العام والخاص التي يقدمها البنك لعملائه بكافة فروعة الاثنان وسبعون في جميع أنحاء المملكة.

فروع بنك سامبا في السعودية

1. فرع المركز الرئيسي رجال الرياض.

2. فرع وزارة الدفاع رجال.

3. فرع وزارة المالية.

4. فرع الروضة شراع الحسن بن علي رجال.

5. فرع الحمراء سيدات.

6. فرع الملز سيدات.

7. فرع الريان رجال.

8. جميع الفروع تعمل من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.